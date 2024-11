Codice della Strada, svolta monopattini: targa, assicurazione e casco

Alcol e stupefacenti alla guida, velocità eccessiva, monopattini. Numerose le novità previste con la modifica del Codice della Strada che nei giorni scorsi ha visto l’approvazione, dopo quella in primavera della Camera, anche del Senato. Attesa ora solo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi, dopo 15 giorni, ci sarà l’effettiva entrata in vigore.

Partendo dal fondo, una novità che potrebbe incidere in particolare sulla viabilità cittadina, anche di Monza, riguarda la “rivoluzione monopattini”: dovranno essere muniti di assicurazione, targa, frecce e luce stop e il conducente dovrà indossare il casco. Potranno circolare solo su strade urbane (non su piste ciclabili né in aree pedonali) e le aziende di sharing dovranno installare sistemi per evitare “sconfinamenti”, con limite di velocità non superiore ai 50 all’ora. Vietato anche circolare contromano. Tutela aggiuntiva anche per i ciclisti: i conducenti di veicoli a motore, in caso di sorpasso, dovranno restare distanti lateralmente almeno un metro e mezzo.

Codice della Strada: giro di vite per alcol e droga al volante

Pesante giro di vite anche per chi si metterà al volante sotto gli effetti di alcol e droghe: nel primo caso, se pizzicati con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, multa da 573 a 2.170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi. Sospensione patente fino a un anno e possibile arresto fino a 6 mesi con alcol da 0,8 a 1,5 grammi/litro e multa fino a 3.200 euro, arresto fino a un anno e sanzione fino a 6mila euro con alcol sopra gli 1,5 grammi/litro. Altra novità: con tasso alcolemico sopra 0,8 grammi/litro sarà obbligatorio guidare veicoli con accensione collegata al sistema “alcolock”, un dispositivo per impedire la guida in stato d’ebbrezza montato da officine autorizzate. Riguardo alle droghe, ora sarà sufficiente la positività del test preliminare per far scattare la sospensione della patente e la successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi tre anni.

Monza polizia controlli alcol test

Telefonino: per chi verrà sorpreso a usarlo alla guida scatterà la sospensione della patente per una settimana (con -10 punti) e multa da 250 a 1.000 euro. Multe fino a 1.400 euro per i recidivi e sospensione patente fino a 3 mesi.

Codice della Strada: autovelox, le nuove regole

Gli autovelox saranno utilizzabili solo nel caso in cui la velocità massima sul tratto di strada è inferiore di non più di 20 km orari rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada per quella tipologia di strada e dovranno essere segnalati a non meno di un chilometro prima. Se si supera il limite tra i 10 e i 40 all’ora prevista una sanzione tra 173 e i 694 euro. In caso avvenga in un centro abitato e per almeno due volte in un anno la multa varia da 220 a 880 euro. Prevista anche la sospensione patente da 15 a 30 giorni.

I neopatentati per i primi 3 anni dal conseguimento della patente B non potranno guidare veicoli con potenza superiore a 75 kw per tonnellata né elettrici e ibridi con potenza superiore a 105 kw per tonnellata.