Nuovo Codice della strada, nove patenti ritirate a Monza: mannaia sul telefonino alla guida

Nove patenti ritirate per “uso improprio del telefonino” e sei multe per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Polizia locale di Monza in campo con le novità del Codice della Strada volute dal Ministero dei Trasporti ed entrate ufficialmente in vigore sabato 14 dicembre. Gli agenti hanno effettuato diversi controlli nel capoluogo, in particolare nelle vie di maggior traffico con l’emissione di diversi verbali. Constatate anche violazioni, ovviamente sanzionate, per sosta irregolare.

Dal Comando ricordano che le novità introdotte al Codice della strada prevedono per l’uso del cellulare alla guida l’incremento della sanzione pecuniaria che aumenta da un minimo di 250 a un massimo di 1000 euro alla prima violazione, con decurtazione di cinque punti e l’immediato ritiro della patente per sospensione del titolo abilitativo da 15 giorni a due mesi. In caso di punteggio della patente inferiore a 20 punti è previsto anche il ritiro immediato da parte dell’operatore di polizia per una sospensione breve di sette o 15 giorni.

Monza, al volante con una patente contraffatta: conducente denunciato

Durante i controlli effettuati nel quartiere San Rocco una pattuglia ha scoperto che un cittadino di origine egiziana, in regola col permesso di soggiorno, fermato mentre era alla guida di un autocarro, ha esibito una patente “apparentemente rilasciata dalle autorità della Polonia”, una circostanza che ha insospettito gli agenti che hanno svolto accertamenti confrontando il documento con le schede tecniche relative ai falsi documentali, analisi che hanno evidenziato “diverse irregolarità”. Il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di uso di atto falso e sanzionato per guida senza patente mentre la patente contraffatta è stata sequestrata e messa a disposizione della procura della Repubblica.