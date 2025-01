Seregno, guida sotto l’effetto di stupefacenti: la Polizia locale lo blocca e lo denuncia

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e contestuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti. Sono i motivi che hanno determinato il deferimento all’autorità giudiziaria, da parte della Polizia locale di Seregno, di un uomo che venerdì 10 gennaio, attorno alle 20, dopo essere stato intercettato mentre, al volante di un veicolo, percorreva la via Monti a forte velocità e con le luci spente, non ha rispettato l’alt impostogli dalla pattuglia in servizio, provando senza fortuna la fuga.

Polizia locale: recuperate eroina e cocaina gettate dal finestrino

Il personale del corpo comandato da Umberto Trope si è accorto che il soggetto, un classe 1988, residente a Vedano al Lambro, in evidente stato di agitazione e con le pupille dilatate, prima di essere bloccato ha gettato alcuni involucri dal finestrino. L’ispezione della vettura ha permesso di rinvenire fazzoletti intrisi di sangue, una siringa ed un cucchiaino in metallo, con bruciature. Inoltre, nella zona adiacente, gli agenti hanno poi recuperato il materiale di cui il giovane aveva cercato di disfarsi, contenente eroina e cocaina destinate ad un utilizzo personale, immediatamente sequestrate.

Polizia locale: previsti il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo

L’uomo è stato anche segnalato alla prefettura di Monza e Brianza, come assuntore di sostanze stupefacenti. In base alla normativa vigente, gli agenti hanno proceduto al ritiro dalla sua patente di guida ed al sequestro amministrativo della vettura. Le recenti modifiche legislative prevedono che il prefetto, in caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, disponga contestualmente alla sospensione della patente l’obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica per la revisione, circa il permanere dei requisiti previsti dal codice della strada.