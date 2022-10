Monza: neonata abbandonata all’ospedale affidata a una coppia

In ospedale, nel reparto di Neonatologia, era stata chiamata Alice. Ora la neonata ritrovata il 30 agosto in una scatola davanti all’ospedale San Gerardo di Monza può iniziare il suo viaggio in una nuova vita. La seconda in poco più di due mesi. La bimba che era stata lasciata dalla mamma poche ore dopo il parto è stata affidata a una coppia di giovani lombardi.

Neonata abbandonata all’ospedale: tra un anno diventerà adozione

Un provvedimento provvisorio: se tutto andrà come deve, tra un anno l’affidamento diventerà adozione e la piccola potrà assumere il cognome dei nuovi genitori.

Alice è tra i trenta bambini dichiarati adottabili che nel 2022 hanno trovato una nuova famiglia, quattordici abbandonati alla nascita e non riconosciuti. Come lei, per cui nessuno dei genitori si è presentato nei dieci giorni successivi all’abbandono. Il Tribunale per i minorenni si è messo quindi alla ricerca di una famiglia che potesse accoglierla, tra quelle che avevano avanzato la disponibilità.