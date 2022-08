Monza, neonata di poche ore abbandonata davanti all’ospedale San Gerardo

È stata abbandonata in una scatola, poggiata sul cofano di un’auto, nel posteggio davanti all’ospedale San Gerardo di Monza una neonata di poche ore, dai tratti ispanici, trovata e tratta in salvo da una infermiera del nosocomio monzese, che ne ha sentiti i gemiti e si è insospettita. È accaduto nella primissima mattinata di martedì 30 agosto. Sul posto si sono portati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Squadra Volanti della Questura di Monza dopo una segnalazione giunta dal pronto Soccorso Pediatrico.

Monza, neonata abbandonata davanti all’ospedale: sta bene

Il rinvenimento della neonata è avvenuto attorno alle 5,20 del mattino da parte di una infermiera che si stava recando al lavoro: giunta nel parcheggio dell’ospedale ha sentito dei gemiti provenire da una scatola, sul cofano di una macchina. Appena si è avvicinata per verificare di cosa si trattasse ha scoperto che nella scatola c’era la neonata, di poche ore, avvolta in una copertina. Allertato il pronto Soccorso pediatrico, il personale medico si è preso cura della bambina, in buone condizioni generali. Dalla Questura sono state avviate le attività e gli approfondimenti al fine di rintracciare la madre della neonata.