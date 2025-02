Monza, minorenne in giro di notte con uno storditore elettrico

Un minorenne in giro di notte a Monza con uno storditore elettrico: segnalato al tribunale di minorenni per porto abusivo di arma è stato affidato dagli agenti di Polizia di Stato ai genitori, nel frattempo contattati. Il ragazzo si trovava in compagnia di altri coetanei in zona viale Libertà. Gli agenti sono intervenuti nella zona dopo essere stati allertati da alcuni residenti per schiamazzi in via Lambro.

Uno di tanti controlli avvenuti nel corso del fine settimana tra piazza Trento e Trieste, piazza San Paolo, via Italia, piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele II, ponte dei Leoni, piazza Carrobiolo, e via Bergamo.

Monza, controlli della Polizia nelle zone della “movida”: identificate 370 persone

Sono stati anche individuati due ragazzi, entrambi diciassettenni, destinatari di provvedimenti di Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) adottati dal questore Salvatore Barilaro. A entrambi è stato notificato il provvedimento del divieto di accedere e stazionarie nelle vie del centro storico di Monza per tre anni. Un terzo ragazzo, residente a Seregno, è stato invece sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente in quanto trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish.



In tutto il fine settimana, attraverso servizi rafforzati, con un incremento degli equipaggi impiegati, il personale della Questura ha controllato 370 persone, di cui 106 cittadini extracomunitari, 121 delle quali già note alle Forze dell’ordine.