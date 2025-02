Brugherio, leggìo della pietra d’inciampo vandalizzato: denunciati sette minorenni

Sono stati individuati e denunciati i presunti autori di un atto vandalico commesso a Brugherio ai danni di un leggìo di una pietra d’inciampo nel parco Miglio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione dell’Arma che hanno svolto accertamenti anche avvalendosi delle immagini della videosorveglianza della zona, si tratterebbe di sette minorenni, tra i 15 e i 16 anni, cinque di Brugherio e i restanti di Agrate Brianza.

Denunciati sette minorenni a Brugherio, due residenti ad Agrate Brianza

I sette sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per danneggiamento. L’atto vandalico era stato commesso il 31 gennaio. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, il vandalismo non avrebbe motivazioni di carattere politico o ideologico.