Limbiate: auto ariete nel negozio e vandalismi in piscina

Furti, colpi tentati e vandalismi: un fine settimana da incubo per la città di Limbiate. Anche la cartoleria della vice sindaca di Limbiate, Agata Dalò, si è appreso, ha subito un tentativo di intrusione. Colpite varie zone, dal centro a Pinzano. A finire nel mirino dei balordi sono stati esercizi pubblici, attività commerciali e le piscine comunali. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, ignoti hanno lasciato una scia di danni. L’episodio più grave ha coinvolto il negozio Marelli, storico e noto esercizio commerciale di vendita e riparazione cicli e motocicli di via Trieste. Secondo quanto ricostruito, il colpo è stato compiuto con un’auto ariete. Alle due del mattino, i malviventi hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzando un mezzo poi risultato rubato che è stato poi abbandonato sulla carreggiata.

Limbiate, furti e vandalismi: ecco come hanno agito

Ingenti i danni provocati all’esercizio, il rapido intervento dei proprietari e dei vicini ha impedito che venissero rubati dei mezzi. I titolari hanno in seguito avanzato pubblicamente una richiesta di maggiori controlli in zona. Anche le piscine comunali di Limbiate non sono state risparmiate sempre durante lo scorso fine settimana. I malviventi hanno danneggiato l’ingresso e la reception, causando danni anche ai terminali. Un’azione che sembrerebbe di stampo vandalico. Anche la zona di Pinzano, poi, ha subito disagi. La tabaccheria del quartiere è stata presa di mira dai vandali, che hanno danneggiato il distributore automatico di sigarette, risultato di un tentato furto. Nel mirino è finito l’apparecchio che si trova accanto alla tabaccheria di Pinzano. Durante la notte, nel fine settimana scorso, qualcuno ha cercato di aprirlo con le maniere forti, ma a quanto pare senza riuscirci. Presentata denuncia contro ignoti e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Limbiate: furti, vandalismi e una denuncia per droga

Episodi che gettano nello sconcerto e che preoccupano perché ravvicinati e pesanti. I controlli non mancano, ma il territorio è vasto. Una risposta sul fronte sicurezza è arrivata lunedì 3 febbraio quando alle 15 la polizia locale di Limbiate durante l’attività di prevenzione dei fenomeni di spaccio, ha individuato e fermato un 19enne del posto nell’area ex Antonini. Il ragazzo aveva nella sua macchina 250 grammi di marijuana già confezionata e denaro in contante. E’ stato denunciato per reato di spaccio con l’aggravante perché si trovava nei pressi di edifici sensibili. Sta di fatto che Limbiate ripiomba in periodo decisamente amaro, da qui il summit d’inizio settimana tra Comune e carabinieri.