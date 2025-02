Spray al peperoncino alla scuola media, soccorsi nove studenti

Spray al peperoncino spruzzato negli spogliatoi della palestra: una decina di studenti devono ricorrere alle cure mediche. È successo lunedì 10 febbraio intorno alle 8.30 alla scuola secondaria “Fermi” dell’istituto comprensivo Albiate-Triuggio. Nella struttura di viale Rimembranze ad Albiate l’allarme è scattato dopo che alcuni ragazzi, tra gli 11 ed i 13 anni, avrebbero iniziato ad accusare bruciore agli occhi e lievi difficoltà respiratorie.

Spray al peperoncino alla scuola media, attivate le procedure d’emergenza

Stando ad alcune testimonianze uno studente della scuola secondaria avrebbe spruzzato spray al peperoncino in aria, sembrerebbe senza l’intento di colpire qualcuno, ma questo ha costretto 9 compagni a ricorrere alle cure mediche. Un gesto che ha causato disagio e preoccupazione, attivando di fatto le procedure di emergenza previste in questi casi.

Spray al peperoncino alla scuola media, non necessario il trasporto in ospedale

La dirigenza scolastica di fronte allo scenario in corso ha quindi allertato il 118. Gli studenti coinvolti hanno ricevuto le cure del caso. Nel frattempo, sono stati contattati e informati i genitori degli studenti. Sul posto sono giunti in codice rosso l’ambulanza della Croce Bianca di Besana, l’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. La situazione è tornata alla normalità e il personale sanitario non ha ritenuto necessario il trasporto dei ragazzi all’ospedale.

Apprensione e attimi di concitazione hanno caratterizzato la mattinata alla scuola secondaria di Albiate dove molto probabilmente verranno presi provvedimenti nei confronti di chi ha causato un vero trambusto.