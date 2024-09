Ignoto spruzza spray urticante: evacuata precauzionalmente l’Esselunga di Solaro

Qualche furbone, magari per una ragazzata o per intascarsi qualcosa senza essere visto, ha spruzzato dello spray urticante al supermercato Esselunga di Solaro nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre. Erano circa le 16 quando sono intervenuti sul posto carabinieri e mezzi di soccorso, allertati dal personale della struttura di vendita nel momento in cui alcuni clienti, in particolare una donna di 44 anni, che poi è stata trasferita in ospedale comunque in condizioni non preoccupanti, hanno iniziato a soffrire i primi sintomi di quella che può considerarsi un’intossicazione.

Per fortuna, per la maggior parte, si tratta di irritazione alla gola, qualche occhio lacrimante, o poco di più, ma il gesto ha comunque gettato nel panico tutto il supermercato. Non a caso è stato necessario evacuare il punto vendita, con l’aiuto delle forze dell’ordine.

Spray urticante nel supermercato, una donna di 44 anni soccorsa

Secondo quanto raccolto dai presenti, qualcuno, ancora non identificato, avrebbe spruzzato la sostanza urticante, forse uno spray al peperoncino. Ad occuparsi dei clienti in difficoltà sono intervenute i paramedici in ambulanza, mentre i carabinieri si sono occupati della gestione della situazione e sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, con il compito di bonificare l’area. La dispersione nell’ambiente della sostanza ha mobilitato soccorsi e forze dell’ordine, con la speranza di riuscire a rintracciare chi possa averla provocata.