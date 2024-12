Cesano Maderno: spray urticante sul treno dei pendolari, cinque passeggeri intossicati

Spray urticante spruzzato in un vagone del treno, forse per gioco, e cinque persone sono rimaste lievemente intossicate. E’ successo nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre attorno alle 17 tra le stazioni di Seveso e Cesano Maderno della linea diretta a Milano delle Ferrovienord. Secondo una prima ricostruzione qualcuno avrebbe spruzzato lo spray su un vagone di un treno all’altezza della stazione ferroviaria di Seveso e cinque passeggeri, anche due bambini, sono stati coinvolti richiedendo soccorso.

Cesano Maderno, un centinaio di passeggeri fatti scendere a Cesano Maderno

Il convoglio si è quindi fermato alla successiva stazione di Cesano Maderno dove è intervenuto personale paramedico inviato dal 118 su tre ambulanze e due automediche per soccorrere i viaggiatori coinvolti (due dei quali sono stati portati in codice verde e giallo negli ospedali di Paderno Dugnano e Desio) oltre che le forze dell’ordine, procede la Polizia ferroviaria, e i vigili del fuoco del Comando provinciale. Le squadre dei pompieri hanno collaborato assieme al personale AREU, forze dell’ordine e personale delle ferrovie per la gestione dei pendolari, circa un centinaio, scesi dal convoglio. Sul posto l’autopompa e il carro soccorso di Desio. (notizia aggiornata)