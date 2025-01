Rapine sui treni, due giovanissimi arrestati dai carabinieri ad Arcore

Due minorenni, di 14 e 15 anni, residenti nelle province di Lecco e Lodi sono stati arrestati ad Arcore dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Monza insieme a colleghi della stazione dell’Arma di Biassono, nella serata di lunedì 27 gennaio, in quanto sarebbero gli autori di una rapina in concorso commessa a bordo di un treno. I militari sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Arcore dopo che un capotreno aveva segnalato l’accaduto al 112. I due minorenni avrebbero agito a bordo di un convoglio proveniente da Ponte San Pietro e diretto a Milano Porta Garibaldi, vittima un 21enne strattonato e bloccato per impadronirsi delle sue cuffie auricolari.

Arcore, arrestati per rapina un 14enne e un 15enne (denunciati per un secondo episodio)

Il rapinato è riuscito a mettere al corrente il capotreno dell’accaduto portando all’intervento dei militari che sono saliti sul convoglio dal quale i due presunti autori non erano ancora riusciti a scendere dato che non erano state aperte le porte. I due giovanissimi, entrambi di origine marocchina, sono stati trovati in possesso della refurtiva, recuperata e restituita al derubato e come disposto dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, al termine delle formalità di rito sono stati condotti presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Beccaria” di Milano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I due, già noti già noti alle Forze dell’Ordine, sarebbero tra l’altro gli autori di una seconda rapina avvenuta solo poche ore prima, ai danni di un 14enne, su un treno della tratta Sesto San Giovanni – Monza, anche lui costretto a consegnare le cuffiette auricolari e per questo secondo fatto sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Arcore, i carabinieri hanno arrestato anche un 23enne per droga

Inoltre, durante l’operazione, sempre i carabinieri hanno arrestato un 23enne tunisino, senza fissa dimora, accusato di detenzione illecita di sostanza stupefacente: durante l’intervento, a bordo del convoglio, i militari hanno notato il giovane che alla loro vista avrebbe assunto un atteggiamento sospetto. Identificato, è stato trovato in possesso di 5 panetti di hashish, avvolti nel cellophane. La sostanza è stata sottoposta a sequestro. Già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici è stato anche denunciato per porto abusivo di armi in quanto trovato in possesso di un coltello a scatto.