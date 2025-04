Monza: l’equipaggio Cri al femminile per i funerali del Papa

Sono Antonella, Nicoletta e Chiara a partire per Roma dal Comitato della Croce rossa di Monza per fare servizio durante i giorni dei funerali di papa Francesco. Un equipaggio tutto al femminile in risposta all’appello arrivato a inizio settimana dalla sala operativa nazionale, che cercava personale di supporto in attesa dell’arrivo dei tanti pellegrini attesi a Città del Vaticano per l’ultimo saluto al pontefice sabato mattina, alle 10, quando sono in programma le esequie.

Monza: l’appello della sala operativa per i funerali del Papa

Roma nei giorni scorsi ha chiesto sostegno per “garantire il pieno supporto operativo in occasione delle esequie del Santo Padre”. E il comitato ovviamente non si è tirato indietro. Volontari e operativi si sono organizzati in base alle richieste arrivate da Roma, la partenza è prevista per queste ore. La sala operativa nazionale ha cercato rinforzi per il campo Cri di Centocelle con operatori di emergenza oltre a logisti, cuochi e aiuto cuochi, addetti alla ristorazione in emergenza, elettrici e idraulici, autisti con patenti superiori. Poi per i presidi sanitari con ambulanza servono gli autisti (cioè attestato di Trasporto sanitario e soccorso in ambulanza), ancora soccorritori e poi medici e infermieri. Infine è stata chiesta assistenza e servizio di informazioni rivolto ai pellegrini che si dirigono verso la Santa Sede.