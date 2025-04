Papa Francesco: sospesa la canonizzazione di Acutis, confermato il Giubileo degli Adolescenti

Il lutto per la morte di Papa Francesco ha sospeso la cerimonia di canonizzazione del beato Carlo Acutis in programma domenica 27 aprile. L’ufficio stampa della Santa Sede ha comunicato che la celebrazione eucaristica e il rito della canonizzazione previsti per domenica sono sospesi, mentre è confermato il Giubileo degli Adolescenti nel suo programma originale.

Papa Francesco: sospesa la canonizzazione di Acutis, il programma di eventi che sono stati confermati

Si svolgeranno il momento di preghiera della “Via Lucis” il 25 aprile, le piazze dei “Dialoghi con la città” di sabato 26 aprile, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa, senza la canonizzazione del Beato Carlo Acutis, in piazza San Pietro il 27 aprile. Per il momento di lutto è annullata la festa musicale al Circo Massimo prevista per il 26 aprile alle ore 17.

La cerimonia di canonizzazione di Carlo Acutis, quindicenne morto a Monza per leucemia fulminante il 12 ottobre 2006 e beatificato ad Assisi il 10 ottobre 2020, era stata annunciata dal Papa nella seconda domenica di Pasqua, in occasione del Giubileo degli Adolescenti che porterà a Roma migliaia di giovani. La tomba di Acutis è dal 2019 nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione ad Assisi.