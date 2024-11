Sarà il giubileo degli adolescenti, in programma dal 25 al 27 aprile 2025, la cornice durante la quale si svolgerà la cerimonia di canonizzazione di Carlo Acutis. Lo ha annunciato papa Francesco mercoledì 20 novembre al termine dell’udienza generale nella Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’adolescente Acutis, morto all’ospedale San Gerardo nel 2006 per una leucemia fulminante all’età di quindici anni, sarà dichiarato santo insieme a un altro ragazzo, Pier Giorgio Frassati, giovane studente torinese, vincenziano e membro del terz’ordine francescano, dell’Azione cattolica e della Federazione universitaria cattolica italiana, morto nel 1925. Per lui la canonizzazione è stata fissata tra il 28 luglio e il 3 agosto, durante il giubileo dedicato ai giovani.

Carlo Acutis santo nel giubileo degli adolescenti ad aprile 2025, l’emozione di monsignor Delpini

Un annuncio che ha immediatamente fatto il giro delle parrocchie ambrosiane. Commosso il commento dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini: «La nostra terra è terra di santi. Carlo Acutis è ora candidato alla canonizzazione. Posto sugli altari potrà continuare a dire quanto ha detto in questi anni con la sua straordinaria popolarità. Ha detto che tutti siamo chiamati alla santità: non solo i poveri, ma anche i ricchi, non solo le personalità straordinarie, ma anche le persone qualsiasi, non solo i fondatori di ordini religiosi, ma anche gli ammiratori dei consacrati e delle consacrate, non solo i sani, ma anche i malati, non solo gli adulti, ma anche gli adolescenti. Il messaggio – ha continuato Delpini – è quindi rivolto in modo particolare agli adolescenti: forse lo ascolteranno e saranno chiamati fuori di casa, fuori dalle loro tristezze, dai loro complessi, dalla loro rabbia, dalla loro inconcludenza. Forse ascolteranno la voce che viene dal cielo per loro e troveranno la gioia di vivere, il coraggio di amare, la fortezza nel soffrire».

Carlo Acutis santo nel giubileo degli adolescenti ad aprile 2025, memoria liturgica il 12 ottobre

Il prossimo san Carlo Acutis, primo santo della generazione millenial, sarà ricordato nella memoria liturgica il 12 ottobre, nel giorno della sua morte.