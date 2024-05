Carlo Acutis sarà santo: morì a Monza nel 2006, riconosciuto il miracolo

Carlo Acutis sarà santo. Il giovane beatificato da papa Francesco nel 2020 verrà canonizzato a breve. Lo ha stabilito lo stesso pontefice che ha approvato il decreto relativo al miracolo avvenuto per intercessione del giovane milanese, morto nel 2006 per una leucemia fulminante all’ospedale San Gerardo di Monza, quando aveva solo quindici anni.

Carlo Acutis sarà santo: la guarigione di Valeria

La guarigione inspiegabile attribuita a Carlo Acutis, che è anche “patrono di Internet”, riguarda Valeria, una ragazza originaria della Costarica, che nel 2022 si trovava a Firenze per motivi di studio. Tornando a casa in bicicletta la ragazza cade e viene trasportata d’urgenza all’ospedale Careggi in codice rosso. La diagnosi è infausta: trauma cranico e pochissime possibilità di sopravvivere. È la mamma a recarsi ad Assisi, sulla tomba di Carlo Acutis, per chiedere al giovane la grazia della guarigione per sua figlia. In meno di un mese gli esami evidenziano la scomparsa dell’emorragia cranica tanto che due mesi dopo l’incidente la ragazza viene considerata guarita completamente.

È questo il miracolo che ha portato alla causa di canonizzazione per il giovane Acutis che verrà poi stabilita da un concistoro.

Carlo Acutis sarà santo: chi era

Giovane brillante e appassionato della tecnologia e di internet già all’inizio del nuovo millennio, Carlo Acutis prima di morire è riuscito a dare vita a una mostra, ancora oggi disponibile, dedicata ai miracoli eucaristici. Il suo corpo, rimasto intatto dopo la morte, riposa nel santuario della Spogliazione ad Assisi, lo stesso dove il 2 settembre 2022, due mesi dopo il tragico incidente, Valeria e sua mamma Liliana sono tornate per ringraziare il beato Acutis per la grazia ricevuta.