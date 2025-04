Papa Francesco: cinque giorni di lutto nazionale, fino a funerali. Cosa vuol dire

Sono cinque i giorni di lutto nazionale deliberati dal Consiglio dei ministri di martedì per la morte di Papa Francesco. Fino a sabato 26 aprile, giorno dei funerali sul sagrato di piazza San Pietro.

Papa Francesco: cinque giorni di lutto nazionale, il minuto di silenzio e le partite di sabato rinviate

Il lutto nazionale prevede le bandiere a mezz’asta, un minuto di silenzio nelle scuole e negli eventi, la partecipazione delle cariche pubbliche solo a eventi di beneficenza e non a impegni ufficiali. Non comporta la chiusura di uffici pubblici, aziende, scuole o delle attività commerciali, che possono decidere liberamente di restare chiuse. Alcuni eventi pubblici potrebbero essere sospesi o ridimensionati, su decisione degli organizzatori (già confermati ad esempio i concerti del tour di Jovanotti).

Sospesi i campionati, già rimandate le partite degli anticipi di calcio e basket, e gli eventi sportivi. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato infatti “le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice“.

Papa Francesco: cinque giorni di lutto nazionale, il 25 aprile

Confermate anche le cerimonie del 25 aprile negli 80 anni dalla Liberazione: “Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”, ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

Papa Francesco: il cerimoniale e i funerali

La bara di Papa Francesco sarà portata nella basilica di San Pietro mercoledì 23 aprile mattina: la processione dalle 9 percorrerà la piazza Santa Marta e la piazza dei Protomartiri Romani; dall’Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Dopo la Liturgia della Parola celebrata dal Camerlengo, avranno inizio le visite alla salma: Papa Francesco potrà essere salutato fino a venerdì. Sabato 26 aprile alle 10 sul sagrato di San Pietro sono in programma i funerali: attesi a Roma numerosi capi di Stato.