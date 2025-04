Per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione la Provincia con la rete di associazioni, con Anpi e Aned, promuove il contest “Tracce dalla storia” per gli studenti. Un progetto presentato martedì nel nuovo auditorium del liceo musicale Zucchi di Monza, da Luca Santambrogio, presidente della Provincia, Antonella Casati, assessore provinciale con delega alla cultura, gli storici Pietro Arienti e Massimo Castoldi e Fabio Lopez, presidente del Comitato Pietre d’inciampo tra i promotori del contest.

80 anni dalla Liberazione: a Monza e Brianza il contest per gli studenti, progetto presentato all’auditorium del liceo musicale Zucchi

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni, vuole riportare alla memoria episodi, storie del periodo della guerra partendo dalle storie di chi è vissuto in Brianza. «Il 25 aprile è la festa di tutti – ha ricordato Santambrogio – perché ha portato libertà e pace. Riportare alla memoria significa non dimenticare, raccontare vuol dire tramandare e divulgare significa educare». Sul sito www.provincia.mb.it il calendario degli appuntamenti.

La giornata si è conclusa con la presentazione della ristampa del libro “La resistenza in Brianza” di Pietro Arienti, membro dello stesso comitato scientifico del Comitato per le Pietre d’Inciampo di Monza e Brianza, che ha raccolto testimonianze e storie dei protagonisti della Resistenza sul territorio. Massimo Castoldi, docente di filologia italiana all’Università degli studi di Pavia e nipote di Salvatore Principato, una delle vittime della strage di piazzale Loreto, ha portato la propria testimonianza e storia famigliare.

Infine, uno studente del Liceo Zucchi ha dato voce alla poesia “La ballata del 25 aprile” di Alfonso Gatto, “i cui versi non furono mai pubblicati dall’autore, ma nel 1963 furono letti in tv da Giancarlo Sbragia dopo che affiorarono dal Centro Manoscritti di Pavia, riscoperti proprio dal professor Castoldi“, nota la Provincia.

Monza Brianza 80 anni Liberazione

80 anni dalla Liberazione: a Monza e Brianza il contest per gli studenti, appuntamenti verso il 25 aprile

Tra gli eventi da segnalare, mercoledì 16 aprile a Limbiate il giro dei monumenti cittadini con la partecipazione degli studenti limbiatesi e la deposizione di corone d’alloro, sabato 19 aprile a Monza la pulizia delle lapidi al Campo dei partigiani nel Cimitero comunale di via Foscolo, a Muggiò la pulizia delle pietre d’inciampo, al cimitero di Villasanta l’omaggio a don Giacomo Gervasoni. E poi a Monza e a Seregno due eventi in bicicletta: la Pedalata resistente e la Biciclettata “Strade di Liberazione“. Il 25 aprile le celebrazioni in programma nei Comuni della Brianza (l’elenco di luoghi e orari è sul sito della Provincia): a Monza dalle 8.30 alle 10.30 in programma l’evento “Questo è il fiore del partigiano – Voci, volti e canti della Monza partigiana” al cimitero urbano.