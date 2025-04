Torna il corteo istituzionale del 25 aprile a Limbiate: Comune e Anpi insieme, dopo anni di polemiche e manifestazioni distinte, per gli 80 anni della Liberazione. È una delle notizie che affiorano dal calendario di manifestazioni annunciate dal sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, e dal presidente di Anpi Limbiate, Rosario Traina, che insieme – e non a caso – hanno voluto confermare che quest’anno, alle 9.30 del 25 aprile, si terrà una celebrazione istituzionale che vedrà uniti Anpi e Comune.

Limbiate: Comune e Anpi di nuovo insieme per il 25 aprile, «per l’80esimo della Liberazione» dice il sindaco

«Non rimangio ciò che ho fatto nel passato – precisa il sindaco riferendosi alla non promozione di un corteo istituzionale in città – ma per l’80esimo della Liberazione si fa quello che deve essere fatto, certe situazioni fanno la differenza».

Limbiate conferenza 25 aprile

Limbiate: Comune e Anpi di nuovo insieme per il 25 aprile, il calendario di eventi in città

A precedere questo evento, si terranno diversi momenti: dal 5 al 29 aprile nell’atrio di ingresso del Comune è esposta la mostra “Brianza partigiana”. La mostra (che si inaugura sabato 5 alle 10 alla presenza di Alessandro Pollio Salimbeni, vice presidente Anpi nazionale, e Rossella Stucchi, figlia di Giovanni Battista Stucchi) sarà visitabile tutti i giorni negli orari di apertura degli uffici comunali fino al 28 aprile. Per tutto il mese di maggio avrà carattere itinerante nelle scuole cittadine a cura di Anpi Limbiate.

Il 26 aprile, Anpi terrà il consueto presidio in piazza Solari per chiedere l’intitolazione della stessa anche all’altro partigiano fucilato, Giuseppe Agostoni. «Da tempo chiediamo che venga ricordato anche Agostoni – spiega Traina – con il sindaco stiamo finalmente valutando di apporre in futuro una targa sul posto».

Venerdì 11 aprile, alle 21, in aula consiliare a Limbiate si terrà la presentazione del libro “La Resistenza in Brianza” con l’autore Pietro Arienti, mentre martedì 15, alle 21, all’auditorium di via Cartesio, rappresentazione teatrale “80 voglia di libertà” con l’associazione “Fanteatro”.