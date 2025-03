Arriva infine l’Anpi a porgere il braccio al sindaco di Arcore sulla vicenda dei sette murales per altrettanti partigiani che ha scatenato una pioggia di critiche in un fine settimana di sole primaverile.

L’iniziativa per il 25 aprile – nell’80° anniversario della Liberazione – è stata annunciata con una conferenza stampa aveva suscitato prima le reazioni degli alleati di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per il mancato confronto tra le parti. Poi anche quelle del Partito democratico che l’aveva definita una “sparata”.

Arcore, l’Anpi sta col sindaco sulla polemica dei murales per il 25 aprile: la proposta e il coinvolgimento degli studenti

La sezione Anpi di Arcore invece “non può che condividere e appoggiare l’idea”, spiega lunedì mattina in una nota. E rilancia con un’idea e la proposta di un nuovo coinvolgimento delle scuole per far conoscere “la pluralità delle appartenenze”: l’idea è di un murales invece di sette, ma in uno spazio in cui si possa dare evidenza anche del ruolo delle donne della resistenza arcorese e di chi oggi non ha ancora una via dedicata.

“Invitiamo il Sindaco e la sua Amministrazione a cercare uno spazio pubblico dove dedicare un unico murales a tutto il movimento resistenziale arcorese così da evidenziare anche le storie di tutte quelle donne e quegli uomini che ad oggi non hanno una via del paese dedicata – continua l’Associazione Partigiani – Sottolineiamo inoltre che occorre sostenere un’operazione di manutenzione e sistemazione delle lapidi esistenti e dei pannelli realizzati nel lontano 2012 dagli studenti dell’Istituti Comprensivo Stoppani con il supporto di ANPI e Comune”.

Arcore, l’Anpi sta col sindaco sulla polemica dei murales per il 25 aprile: «Una proposta impegnativa da affiancare a un percorso nelle scuole»

E poi: “Crediamo che una proposta così impegnativa debba essere affiancata a un percorso nelle scuole arcoresi che porti i ragazzi a conoscere la storia dei nostri Partigiani e a partecipare attivamente a questo importante progetto. Siamo infatti convinti che la Resistenza ad Arcore come in tutta Italia, sia stata una fenomeno di popolo e non di parte, e che dunque le storie e le culture dei partigiani e delle partigiane debbano essere raccontate in modo completo e senza esclusioni o privilegi di una o dell’altra parte; un’attenzione alla pluralità delle appartenenze che è il solo modo di essere fedele alla storia e alla memoria della Resistenza all’interno della quale parti politiche differenti per storia e per cultura si trovarono unite nell’urgenza della lotta contro il fascismo e, dopo l’otto settembre, contro il nazifascismo e la barbarie del suo razzismo e della sua sistematica violenza contro le popolazioni inermi”.