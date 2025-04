«In questi giorni vogliamo fare memoria del ministero di papa Francesco e disporci a invocare lo Spirito per la scelta del nuovo successore di Pietro, come hanno già fatto tante parrocchie, comunità pastorali e religiose del decanato di Monza».

Papa Francesco: mercoledì a Monza rosario e messa in Duomo, a Milano messa con Delpini il 22 aprile alle 17.30

Arriva nella mattinata di martedì 22 aprile, a un giorno dalla morte del pontefice, l’indicazione del decanato di Monza in merito ai momenti di preghiera in suffragio di papa Bergoglio. L’appuntamento per tutti i fedeli del decanato è per mercoledì 23 aprile nel duomo di Monza. Qui alle 17.30 verrà recitato il rosario seguito dalla messa alle 18 che sarà celebrata «secondo le indicazioni liturgiche della Cei seguendo le letture del mercoledì dell’ottava di Pasqua con l’intenzione di suffragio per papa Francesco».

Il momento di preghiera decanale segue quello previsto nel duomo di Milano il programma martedì 22 aprile. Nella chiesa cattedrale, alle 17.30, l’arcivescovo Mario Delpini celebrerà una messa in suffragio del pontefice.

«Maria Santissima accolga questo figlio a lei tanto devoto e sostenga oggi e sempre il cammino della Chiesa», è l’augurio espresso dalla comunità presbiterale di Monza.