Monza, le richieste di San Biagio-Cazzaniga: piazza, centro civico. E campo da basket

Una piazza per il quartiere e il nuovo centro civico sono state le richieste più gettonate tra le tante avanzate al sindaco Paolo Pilotto e agli assessori presenti all’assemblea pubblica che si è svolta in via Bellini a conclusione del tour del sindaco nel quartiere San Biagio Cazzaniga.

Monza, le richieste di San Biagio-Cazzaniga: il progetto per la piazza è previsto nell’ex Scotti

«Il progetto per una piazza in questo quartiere l’abbiamo previsto – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Marco Lamperti – Una piazza è contemplata nel progetto di riqualificazione già in corso nell’ex area Scotti. Avendo spostato la realizzazione dell’auditorium della musica nell’ex Colombo, è stato recuperato spazio e abbiamo richiesto all’operatore di realizzare una piazza pubblica in piano, con sedute ma anche leggeri rialzi, come fossero degli speaker corner. E vista l’altissima qualità del progetto la piazza sarà certamente di prestigio».

Un’idea che non convince troppo alcuni cittadini, preoccupati dall’impatto che il traffico del nuovo residenziale che sorgerà sull’ex area Scotti avrà soprattutto su via Donizetti, a cui si aggiungeranno anche le auto di chi frequenterà la nuova piazza.

Monza, le richieste di San Biagio-Cazzaniga: centro civico

C’è poi la questione (tanto attesa quanto spinosa) del nuovo centro civico. Troppo piccolo e inadeguato alle necessità quello attuale in via Bellini. L’unico tra i dieci presenti a Monza per cui il Comune paga un affitto.

«Da un anno lavoro a una possibile soluzione – ha ricordato Lamperti – Il problema in questo momento non è tanto la possibile collocazione, dal momento che in questo quartiere sono presenti diverse aree pubbliche destinate a servizi, piuttosto il reperimento delle risorse».

Monza, le richieste di San Biagio-Cazzaniga: campo da basket per un giardino più attrattivo

Tra le altre segnalazioni anche la necessità di rendere più attrattivo anche per i ragazzi più grandi il giardino davanti all’ex cinema Maestoso. «Un tempo erano presenti anche i canestri, ora solo giochi per bambini piccoli», hanno spiegato.

«Prendiamo in carico la segnalazione – hanno assicurato le assessore Giada Turato e Viviana Guidetti – per realizzare un campo da basket che accontenti anche la fascia dei preadolescenti».