Monza, lo strano caso dei residenti in via Boscherona per 300 metri di senso unico

Basterebbero trecento metri per risparmiare almeno un chilometro un più ogni volta che si esce di casa. Ad avanzare la richiesta è una dei residenti di via Boscherona a Monza, Francesca Guffanti. I trecento metri in questione sono su via Tagliamento, dall’incrocio con via Boscherona a quello con via Stradella.

«Se quei pochi metri tornassero a essere a doppio senso di marcia – spiega – noi residenti di via Boscherona potremmo risparmiarci di fare un giro assurdo imboccando addirittura la Valassina per entrare nel quartiere San Fruttuoso».

Monza, lo strano caso dei residenti in via Boscherona: da tre anni chilometri in più da percorrere per raggiungere San Fruttuoso e Triante

Via Tagliamento da quasi tre anni (erano gli ultimi mesi dell’amministrazione Allevi) è diventata strada a senso unico in direzione del centro commerciale. Chi esce da via Boscherona (ma anche dal parcheggio del parco) è costretto a svoltare a sinistra sul piccolo ponte sopra il canale Villoresi. Da qui le alternative per raggiungere i vicini quartieri di San Fruttuoso e Triante sono due: o imboccare la SS36 e uscire alla prima uscita oppure percorrere viale Lombardia in direzione San Fruttuoso. Entrambe le opzioni comportano però un allungamento del tragitto di uno o tre chilometri (a seconda della strada che si imbocca). Il tutto, ovviamente, traffico permettendo, essendo entrambe le arterie, sia la Valassina sia viale Lombardia, sempre congestionate di mezzi.

Monza, lo strano caso dei residenti in via Boscherona: la richiesta di un doppio senso di marcia

La soluzione è quanto chiede Guffanti: rendere il tratto di via Tagliamento, fino all’incrocio con il sottopasso di via Stradella, di nuovo a doppio senso di marcia.

«Ho già segnalato il problema anche all’assessore Giada Turato che ha accolto la mia segnalazione ma ad oggi nulla è cambiato per noi che siamo davvero incastrati nella nostra via. Questi pochi metri di strada a doppio senso, come era prima dell’introduzione del senso unico, non creerebbero problemi ad alcuno, e migliorerebbero di molto l’organizzazione delle nostre giornate».

Monza, lo strano caso dei residenti in via Boscherona per 300 metri di senso unico: chi non rispetta la segnaletica

Non tutti poi rispettano la segnaletica. Sono stati avvistati dei mezzi pesanti mentre percorrevano contromano proprio il tratto di via Tagliamento verso la svolta su via Stradella. Anche perché il passaggio di camion sul piccolo ponte sul canale risulta impossibile.

Monza, lo strano caso dei residenti in via Boscherona per 300 metri di senso unico: la risposta dell’assessore Turato

«La viabilità nella zona della Boscherona va rivista nella sua totalità, non è il caso di fare interventi in assenza del Pgtu (Piano generale di traffico urbano). Occorre avere una visione di insieme – spiega l’assessore alle viabilità, Giada Turato – È vero anche che se si tratta di un intervento puntuale e circoscritto si può pensare di intervenire prima. Chiederò agli uffici una verifica e poi vedremo come procedere».