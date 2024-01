Monza, la nuova ciclabile di via Aquileia: «Dubbi sulla sicurezza dell’opera»

A poche settimane dalla chiusura a Monza del cantiere della nuova pista ciclopedonale di via Aquileia restano ancora dubbi e perplessità riguardo la sicurezza dell’opera. A sollevare la questione è Roberto Cancedda, presidente dell’associazione 2Nove9 che si occupa di fornire assistenza alle vittime della strada.

Monza, la ciclabile di via Aquileia: le considerazione del presidente dell’associazione 2Nove9 per le vittime della strada

«Anche considerando che le auto e le bici restino nelle loro rispettive corsie restano delle carenze importanti che riguardano soprattutto gli accessi alle aree private – spiega Cancedda – Non c’è alcun segnale di attraversamento per queste zone e non ci sono cartelli che indichino l’inizio e la fine della pista ciclopedonale in quelle zone».

Ma non solo. L’attenzione del presidente di 2Nove9 è anche per il muro stesso della ferrovia. «Il parapetto in muratura non è in grado di reggere l’urto di un veicolo qualora dovesse salire sul marciapiede e finire contro il muro che dà sulla ferrovia. Credo sia necessaria una barriera a bordo ponte che dovrebbe essere posizionata tra la strada e la pista ciclabile, a protezione del marciapiede».

La barriera a bordo ponte, precisa Cancedda, «non dovrà presentare spigoli vivi potenzialmente pericolosi per i ciclisti e anche per i pedoni».

Monza, la ciclabile di via Aquileia: l’assessore riferirà ai tecnici del Comune

Le segnalazioni sollevate dal presidente dell’associazione 2Nove9 sono state portate all’attenzione dell’assessore alla Mobilità, Giada Turato, che ha dichiarato che provvederà a girare le indicazioni agli uffici competenti.

«Il progetto è finito così come si presenta oggi – ha confermato Turato – Mi impegno comunque a riportare queste indicazioni ai tecnici del Comune. Penso però anche ad altre piste ciclabili simili a questa, come quella di via Buonarroti realizzata su marciapiede, e anche in quel caso non sono state previste barriere protettive».

Monza, la ciclabile di via Aquileia: la soddisfazione di Fiab Monza in bici

Piena soddisfazione per la nuova ciclopedonale è stata espressa da Fiab Monza in bici: «È davvero piacevole da percorrere, siamo felici di constatare come la rete ciclabile si stia ampliando e che il Comune di Monza continui a investire risorse, ci creda e ci coinvolga».