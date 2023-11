Monza, la morte di Fulvia Tiziani: il ricordo degli amici

La morte della volontaria monzese Fulvia Tiziani ha suscitato numerose reazioni in quanti l’hanno conosciuta e nelle associazioni che hanno fatto un pezzo di strada insieme a lei.

Monza, la morte di Fulvia Tiziani: Lele Duse e Ti do una mano

Ti do una mano ha perso una grande indimenticabile amica. Tiziani è stata volontaria e sostenitrice di tanti progetti, a partire dall’ospitalità dei bambini di Chernobyl sino alla partecipazione nei mercatini, nelle feste di piazza, nelle raccolte fondi. Come racconta il presidente Lele Duse, anche sulla pagina social dell’associazione.

«Con noi già dalla costituzione fino ai suoi ultimi giorni. Una donna forte, generosa e altruista come poche. Una vita passata al servizio degli altri. Siamo vicini a Salvatore, Valentina, Maria Laura e Chiara e a tutta la famiglia, che stringiamo in un grande abbraccio».

Non solo la prima a dare una mano nel mondo del volontariato, fino all’ultimo momento si era resa disponibile per l’onlus raccogliendo fondi con la vendita di riso per sostenerne i progetti ma, in ogni ambito della vita, era una persona speciale. Sempre a disposizione di tutti e per tutti, il suo sorriso, la sua dolcezza e la grande empatia che creava con chiunque si trovasse sono solo alcune delle sue caratteristiche speciali.

Monza, la morte di Fulvia Tiziani: l’amica Anna

«Ho perso un’amica, troppo, troppo presto – continua Anna, amica di lungo corso – Una persona eccezionale, forte e dolce nello stesso tempo. Una donna per cui nessuno era “straniero” e tutti meritavano di essere aiutati. Quando cercavo una soluzione a un problema, piccolo o grande che fosse, lei era la prima a rispondere: faccio girare la voce e puntualmente il giorno dopo mi chiamava per dirmi: trovato. Grazie Fulvia per l’amicizia, l’affetto e la comprensione. Non ti dimenticherò mai».

Monza, la morte di Fulvia Tiziani: l’assessore Egidio Riva

L’assessore di Monza Egidio Riva

Egidio Riva, assessore a Welfare e Salute del Comune di Monza: «Conserverò per sempre nel cuore il ricordo di Fulvia, una cara persona dotata della gentilezza d’animo e del sorriso della sua mamma e della rettitudine e generosità del suo caro papà. Fulvia ha lasciato una scia luminosa dietro di sé, visibile nell’amore che ha donato alla sua meravigliosa famiglia, nell’impegno per la sua parrocchia e comunità, nel servizio agli ultimi, nella saldezza della sua fede durante i mesi dolorosi della malattia.

Per tutto questo, per la sua capacità di testimoniare la vita ringrazio per averla incontrata sul mio cammino».