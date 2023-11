Monza, il volontariato piange Fulvia Tiziani: «Al mio funerale con abiti allegri e colorati»

«Sono moglie, mamma, figlia, sorella, suocera, amica e tata». Così amava descriversi Fulvia Tiziani, volto conosciutissimo nel quartiere Sant’Ambrogio di Monza, dove abitava con la famiglia, attiva in parrocchia e soprattutto nel mondo del volontariato.

Se ne è andata a 59 anni, vinta ma non piegata da una malattia che ha voluto con caparbietà e allegria raccontare giorno dopo giorno sulla sua pagina Facebook. È mancata lunedì 6 novembre.

Monza, il volontariato piange Fulvia Tiziani: ha collaborato con Insieme si può fare, Ti do una mano onlus, Mani di pace

Insieme al marito Salvatore Di Vinti ha collaborato a lungo con l’associazione Insieme si può fare. Nove i viaggi compiuti verso i campi profughi siriani, per portare aiuti. Scatoloni e container che anche Fulvia insieme a tanti volontari ha contribuito a impacchettare.

«Sono una inscatolatrice provetta», raccontava. Le ceste natalizie con il sapone di Aleppo ma anche il riso per la onlus Ti do una mano.

«Quando c’era da dare una mano lei c’era sempre», spiega il marito con cui negli ultimi anni ha continuato a impegnarsi a fianco di un’altra associazione, Mani di pace, sempre in aiuto alle popolazioni profughe della Siria.

Monza, il volontariato piange Fulvia Tiziani: «Prima di andarsene ha pianificato anche il suo funerale»

«È sempre stata attiva – racconta Salvatore Di Vinti – fino a un mese fa ha continuato a impegnarsi per la raccolta a sostegno dei profughi. È stata fino all’ultimo innamorata della vita».

Due domeniche fa ha partecipato alla cresima del bimbo a cui ha fatto per anni da tata. «Quando ha saputo che Fulvia non avrebbe potuto fargli da madrina ha chiesto a me di stargli accanto».

Dopo quella giornata di festa, la situazione è precipitata e Fulvia è entrata in coma: «Prima di andarsene ha pianificato anche il suo funerale, ha deciso insieme ai sacerdoti le letture e anche i canti e ha chiesto a chiunque di indossare abiti allegri e colorati, quelli che piacevano a lei».

Monza, il volontariato piange Fulvia Tiziani: funerale mercoledì a Sant’Ambrogio

Il funerale di Fulvia Tiziani sarà celebrato mercoledì 8 novembre, alle 10 nella parrocchia di Sant’Ambrogio. Accanto al marito Salvatore Di Vinti ci saranno le figlie Valentina, Chiara e Maria Laura insieme ai tre nipotini.

Monza, il volontariato piange Fulvia Tiziani: «Non faccio che cercare di fare al meglio il mio pezzettino»

Si è occupata anche di migranti al Mezzanino della stazione centrale di Milano e poi all’hub di prima accoglienza di via Sammartini sempre a Milano.

«Qui sono stata dispensatrice di sorrisi, bacie e carezze ai profughi piccoli e grandi siriani, africani, afghani, pakistani, perché siamo tutti figli dello stesso cielo – raccontava – non faccio altro che cercare di fare al meglio che posso il mio pezzettino».