Monza: Italia Viva lascia la coalizione di centrosinistra, non ha defenestrato l’assessore

La coalizione di centrosinistra di Monza perde un pezzo: mercoledì Italia Viva ha abbandonato lo schieramento che nel 2022 ha sostenuto la corsa a sindaco di Paolo Pilotto. La rottura, spiegano i coordinatori cittadini Laura Pisani, Bruno Tarallo e Maurizio Badalucco in un comunicato, è arrivata dopo il rifiuto del primo cittadino, del Pd e del resto della maggioranza di defenestrare l’assessora Giada Turato ritenuta responsabile dei disservizi legati alla raccolta dei rifiuti e alla manutenzione del verde.

Monza: Italia Viva lascia la coalizione di centrosinistra, «continuiamo a lavorare per il bene della città»

«Non eravamo alla ricerca di poltrone o incarichi in società partecipate – precisano i renziani – il nostro unico obiettivo politico continua a essere il miglioramento della qualità di vita dei nostri concittadini».

Il partito, aggiungono, continuerà a lavorare «per il bene della città, guadagnandosi la fiducia dei cittadini sulla base delle proprie proposte».

«Mi spiace – commenta Pilotto – sono convinto che tutti i problemi siano risolvibili: tante volte, però, per poterlo fare occorre il tempo per capire» come intervenire.

È accaduto così con l’appalto dei rifiuti: «A un mese dalla modifica degli orari di esposizione – aggiunge – il livello della raccolta è migliorato mentre dopo le burrasche di luglio, che hanno abbattuto 2.000 alberi, abbiamo dato la priorità alla sistemazione dei giardini delle scuole».

«La mia porta non è chiusa – prosegue – forse la comunicazione non ha funzionato sempre bene, ma ritengo che ci sia lo spazio per continuare a lavorare insieme» sui grandi temi di Monza tra cui l’arrivo della metropolitana e la rigenerazione dell’ospedale Vecchio. Ora, però, attende «momenti frizzanti» con attacchi incrociati sui social network.

Monza: Italia Viva lascia la coalizione di centrosinistra, maggioranza rammaricata

L’addio di IV è accolto «con rammarico» dal resto della coalizione che in un documento unitario auspica non sia definitivo e che «si possa ricomporre lo schieramento che ha vinto le elezioni dando a Monza una buona amministrazione».