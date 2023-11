Anche Monza vieta il lancio dei palloncini, PlasticFree: «Il primo capoluogo in Lombardia, può fare la differenza»

Anche Monza dice no al lancio in aria dei palloncini di plastica. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal sindaco Paolo Pilotto, per evitare la dispersione di plastica nell’ambiente.

Anche Monza vieta il lancio dei palloncini, la soddisfazione di PlasticFree che aveva scritto alle parrocchie

«Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa – commenta Andrea Barcellesi, referente del gruppo PlasticFree di Monza e Brianza – è la conferma di un percorso iniziato tempo fa quando avevamo scritto alle parrocchie per chiedere che venisse proibito il lancio dei palloncini in occasione delle feste degli oratori».

Proprio PlasticFree aveva condotto uno studio sul tema, dimostrando la presenza di residui dei palloncini nell’organismo di diverse specie animale, causa in molti casi della morte dell’animale.

Anche Monza vieta il lancio dei palloncini, previste sanzioni da 25 a 500 euro

Spetterà ora agli agenti della Polizia locale e alle Guardie ecologiche volontarie il compito di far rispettare il divieto. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Resta comunque la possibilità di utilizzare i palloncini nel caso in cui vengano assicurati al suolo e non rischino di volare via.

«Con questa ordinanza il Comune intende fare la propria parte per contribuire a eliminare l’inquinamento derivante dalla dispersione dei residui di plastica», ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Giada Turato.

Anche Monza vieta il lancio dei palloncini, proposta avanzata anche alle altre amministrazioni

La battaglia di PlasticFree va avanti. La proposta accolta da Monza è stata avanzata ad altre amministrazioni in Brianza.

«L’obiettivo è quello di avere un riflesso a livello regionale e nazionale. Monza è il secondo capoluogo di provincia, dopo Ferrara, ad avere adottato questa ordinanza, il primo in Lombardia. Questa decisione ha un peso importantissimo. Sono piccoli passi che non vanno dati per scontati e che possono fare la differenza. Il lancio dei palloncini è una giovane usanza che può essere estirpata nel rispetto dell’ambiente», aggiunge Barcellesi.

Parla di difesa dell’intero ecosistema anche il sindaco di Monza: «Sono certo che l’intelligenza di tutti concorrerà a trovare nuove forme di festeggiamento alternative ai lanci di palloncini in occasione di feste, sagre o celebrazioni».