Monza: incidente con un’auto, ciclista in codice rosso al San Gerardo

È stata trasportata in ospedale in codice rosso una ciclista di 69 anni coinvolta in un incidente a Monza nel pomeriggio di venerdì 14 luglio.

Monza: incidente con un’auto, intorno alle 16 all’intersezione di via Manara con piazzale Virgilio

In corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire la dinamica. Intorno alle 16 la donna era in via Manara e all’intersezione con piazzale Virgilio è rimasta coinvolta in uno scontro frontale-laterale con un’auto condotta da un cittadino residente in Svizzera. Sul posto ambulanza e automedica.

La donna, nata e residente a Monza, è stata portata al San Gerardo.