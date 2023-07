Arcore: cade dal monopattino e finisce in ospedale in codice giallo

Ennesimo incidente sulle strade di Arcore a causa dei monopattini elettrici, questa volta, però, la vittima è stata la stessa conducente. Chiusa nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio via Abate d’Adda dall’incrocio con via Marche, verso viale Brianza: ad informare gli automobilisti, due cartelli di divieto e incidente che precludevano l’accesso alla via. Poco dopo le 15, infatti, all’altezza della portineria di villa Gallarati-Scotti, una donna di 37 anni, alla guida di un monopattino elettrico è caduta dal mezzo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Arcore: cade dal monopattino e l’arrivo dei soccorsi

Un’ambulanza dei volontari di Vimercate l’ha prontamente trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Questo non è che l’ultimo dei problemi alla circolazione generati dai “nuovi”, diabolici mezzi. Solo nelle ultime settimane, infatti, la Polizia Locale arcorese ha fermato e sanzionato una decina di “furbetti” del monopattino, che diversamente da quanto avvenuto alla vittima dell’incidente, procurano disguidi in modi più creativi: truccando i propri mezzi al fine di raggiungere velocità non consentite, o viaggiando contrariamente a quanto previsto dalla legge che regolamenta la “nuova moda” dei monopattini.