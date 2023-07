Camparada: è finalmente tornata a casa la motociclista coinvolta nel tragico incidente di Varenna

È tornata finalmente a casa Loredana Confalonieri. La donna residente a Camparada era stata coinvolta lo scorso marzo in un tremendo incidente in moto a Varenna che era costato la vita al marito Francesco Panighi. Confalonieri è stata dimessa lunedì 10 luglio dall’ospedale di Varese dove era ricoverata da oltre tre mesi per riprendersi dalle ferite subite ed ora potrà ritrovarsi con le figlie Eleonora e Roberta che in tutto questo tempo non le hanno mai fatto mancare la propria presenza e affetto.

Camparada: è finalmente tornata a casa e il soccorritore premiato

Nei giorni scorsi proprio a Varenna era stato premiato Giacomo Mellera a Varenna che è stato tra i primi a soccorrere la donna permettendogli di salvarsi dopo che la moto su cui viaggiava si era scontrata con una Bmw.