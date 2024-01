Monza: incendio nella notte in una abitazione di viale Marconi, una persona soccorsa

Incendio in una abitazione di Monza con una persona soccorsa, nella notte del 25 gennaio. L’allarme è scattato attorno alle 4.50. Interessata, spiegano le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza intervenute, una casa di due piani in viale Marconi. Ignote al momento le cause del rogo.

I vigili del fuoco sul posto (Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Incendio nella notte a Monza in una abitazione, due ore di intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si sono portate un’autopompa e un’autoscala dalla caserma di via Mauri e un’altra autopompa da Lissone e un carro soccorso da Desio. I vigli del fuoco hanno fatto evacuare una persona all’interno della abitazione poi lasciata alle cure del personale sanitario intervenuto. L’intervento di spegnimento è durato circa 2 ore.