Monza, inaugurato il ristorante all’ex centro sociale: Pivetti racconta «quattro giorni della libertà»

A sette mesi dall’apertura lo Smack ristorante, gestito dalla cooperativa sociale Mac all’interno dell’ex centro sociale di via Tazzoli, ha organizzato una festa lunga quattro giorni per inaugurare (ufficialmente) il primo ristorante sociale di San Fruttuoso.

Monza, inaugurato il ristorante all’ex centro sociale: cos’è successo

«Sono stati i nostri quattro giorni della libertà – commenta Irene Pivetti, che guida l’attività per conto della cooperativa milanese Mac – una festa nella quale abbiamo proposto eventi e incontri di ogni tipo».

Si è iniziato il primo giugno con il recital “Italian swing per la Costituzione”, un’antologia di canzoni per raccontare gli articoli della nostra Costituzione, e poi l’incontro con Giovanni Paolo Bernini, autore del libro “Colpo al sistema” nel giorno della festa della Repubblica. Amedeo Goria, giornalista ma soprattutto collezionista d’arte è stato ospite dello Smack il 3 giugno, per parlare di arte con Alessandro Allegra, autore delle opere rimaste in mostra fino a domenica 4 giugno. Il poker di incontri per l’inaugurazione si è concluso con la performance “Dipingere suoni, ascoltare immagini”: l’esecuzione musicale di Michele Sangineto e il racconto degli strumenti musicali perduti nei dipinti dell’arte rinascimentale italiana.

Monza, inaugurato il ristorante all’ex centro sociale: i servizi

Negli spazi di via Tazzoli, infatti, è possibile accedere a servizi di caf e patronato, supporti al microcredito. «Collabora con noi anche un avvocato che offre patrocinio gratuito – continua Pivetti – e tramite la cooperativa Mac offriamo lavoro. In questi mesi qualcuno si è rivolto a noi per questo genere di servizi, ma vorremo che si diffondesse di più la conoscenza di queste possibilità».

In questi mesi anche l’esterno dell’edificio di via Tazzoli ha subito qualche restyling e sarà aperto tutta estate.