Veglione di capodanno al ristorante Smack per gli ospiti della residenza Tazzoli di Monza

È un capodanno speciale quello che si preparano a vivere gli ospiti della residenza Tazzoli, a Monza, gestita dalla cooperativa Monza 2000. Potranno infatti gustare la cena del veglione nella sala del ristorante Smack, allestito al piano terra della struttura.

«Il cenone e la serata danzante che abbiamo preparato saranno offerti a tutti gli ospiti della casa -spiega Irene Pivetti, che gestisce il ristorante sociale per conto della cooperativa Mac di Milano-. Oltre a loro la sala sarà aperta agli altri clienti che festeggeranno con noi il passaggio al nuovo anno». Il menù di San Silvestro prevede proposte di mare e di terra. Si inizia con un antipasto con bresaola, rucola e grana e cocktail di gamberetti, due primi: cannelloni dello chef e tagliolini al sapore di mare. Si continua con code di mazzancolle agli agrumi e tagliata di chianina ai tre pepi e contorni. Sorbetto e macedonia in chiusura.

Ristorante Smack: la cena comincia alle 20.30

La cena inizierà alle 20.30 e ad accompagnare la serata ci sarà musica dal vivo, e dalle 22 e fino alle 2 di notte tutti in pista con il dj set. A firmare il menù di capodanno è uno chef della prestigiosa School of food and wine Leiths di Londra.