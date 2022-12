Monza, incontri con l’autore e Irene Pivetti al ristorante sociale: aprono le stelle di Lo Bianco

Sarà lo scrittore Dario Lo Bianco a inaugurare il ciclo di incontri con l’autore promossi dal ristorante sociale Smack di via Tazzoli, a Monza. A dialogare con lo scrittore sarà Irene Pivetti, che da un paio di mesi guida la nuova gestione del ristorante al piano terreno dell’ex centro sociale, per conto della cooperativa Manifatture arte & cuoio (Mac) di Milano.

Monza, incontri con l’autore e Irene Pivetti al ristorante sociale: primo appuntamento il 21 dicembre

L’appuntamento è per mercoledì 21 dicembre, alle 18, nella sala del ristorante. Al centro del dibattito sarà il libro “Il campo della stella”, del 2017.

«Siamo tutti in cammino verso la nostra stella – spiegano gli organizzatori della serata – Lo Bianco ci racconta una storia d’amore, che è diventata Amore con la A maiuscola, camminando insieme verso il Campo della stella».

Monza, incontri con l’autore e Irene Pivetti al ristorante sociale: progetto già anticipato alla presentazione

Quella di mercoledì sarà la prima presentazione letteraria organizzata dallo Smack. «L’idea – conferma Irene Pivetti – è quella di proporre un autore alla settimana, iniziando proprio da questo autore».

Un progetto che l’ex presidente della Camera aveva già anticipato quando si era presentata al quartiere a poche settimane dall’avvio della nuova gestione del ristorante a pochi passi dal centro di San Fruttuoso.

Monza, incontri con l’autore e Irene Pivetti al ristorante sociale: “Anche luogo di inclusione sociale”

«Abbiamo voluto ricreare un clima casalingo per questo nuovo ristorante, con una cucina semplice – aveva spiegato Pivetti – perché l’intento è quello di offrire al quartiere non solo un ristorante con prezzi calmierati, ma soprattutto un luogo di inclusione sociale».

Per questo è stato allestito un palco all’interno della sala, per creare uno spazio culturale per musicisti, scrittori e artisti. E proprio sul palco, dove campeggia anche il grande televisore e domenica pomeriggio si è assistito alla finale del Mondiale di calcio con l’incoronazione dell’Argentina di Messi, saliranno il 21 dicembre Dario Lo Bianco insieme alla padrona di casa, Irene Pivetti.