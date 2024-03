Monza: in via Guardini la 100° casetta di Brianzacque (a 10 anni dalla prima)

È in via Guardini, a Sant’Albino a Monza, la centesima casetta di Brianzacque: all’inaugurazione di mercoledì hanno giocato un ruolo da protagonisti gli alunni delle quarte e delle quinte della primaria Manzoni, a pochi passi dal parcheggio in cui è installato l’impianto che distribuisce gratuitamente acqua naturale e gasata. I bambini hanno letto le loro poesie e le riflessioni sull’importanza di salvaguardare l’acqua e l’ambiente mentre i loro compagni di terza hanno realizzato i disegni che saranno proiettati sul monitor della struttura.

Monza: in via Guardini la 100° casetta di Brianzacque, la vicinanza con le scuole e il parcheggio strategico

«Siete gli ambasciatori delle sostenibilità dell’acqua pubblica – ha affermato rivolto agli alunni il presidente di Brianzacque Enrico Boerci – le nostre casette sono sia nei centri delle città sia nei quartieri periferici affinché tutti possano godere del servizio».

La sede della centesima non è stata scelta a caso: «Ci tenevamo che fosse nel capoluogo – ha proseguito il presidente – questa è l’ottava in funzione a Monza». Gli alunni della Manzoni, ha notato il sindaco Paolo Pilotto ascoltando le poesie, sono consapevoli dell’importanza di non sprecare l’acqua.

Il parcheggio di via Guardini, ha spiegato il vicesindaco Egidio Longoni, è strategico in quanto consentirà ai genitori di riempire le bottiglie quando accompagneranno i figli a scuola.

Monza: in via Guardini la 100° casetta di Brianzacque, la cronologia e i numeri

La centesima casetta è stata inaugurata a dieci anni dalla prima targata Brianzacque, collocata nel 2014 a Sovico: nel 2015 l’azienda pubblica ha partecipato all’Expo con i propri erogatori e alle postazioni fisse affianca quella mobile che entra in azione in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi. Nel 2023 gli impianti hanno distribuito 26 milioni di litri di acqua, costantemente controllata dai laboratori interni e da Ats, che riducendo il consumo di plastica hanno consentito di abbattere di circa 2.600 tonnellate l’anidride carbonica immessa nell’ambiente e hanno comportato un risparmio di 5.700.000 euro.

I monzesi hanno attinto 486.000 litri di acqua: i punti più attivi sono quelli nelle vie Iseo e Maroncelli con 84.000 litri ciascuno. Nel corso del 2024 Brianzacque ammodernerà l’impianto di via Cremona e installerà altre 14 casette in altrettanti comuni. Per spillare l’acqua dal box di via Guardini, come ha detto dal vicepresidente della società Gilberto Celletti, è necessario acquistare la tessera in vendita a 3 euro tramite i totem posizionati al centro civico di San Rocco e negli uffici di Acinque, in via Cremona. È, inoltre, possibile utilizzare le tessere attivate in altri comuni.