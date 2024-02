L’assemblea dei soci di BrianzAcque ha approvato all’unanimità il budget 2024. I sindaci dei comuni della Brianza e la Provincia di Monza e Brianza hanno esaminato e votato il documento previsionale e di pianificazione che registra un valore della produzione stabile a 123,9 milioni di euro e un utile che, nonostante la dinamica inflattiva e i costi energetici, si stima sarà positivo per 1,9 milioni, in linea con il risultato atteso del bilancio 2023.

BrianzAcque: approvato all’unanimità il budget 2024, all’acquedotto destinati 29,1 milioni

Volumi in crescita per gli investimenti: 71.47 milioni, +13% rispetto alla previsione di chiusura 2023. Lo stanziamento più consistente di risorse è destinato all’acquedotto: 29,1 milioni. Una quota in cui sono compresi 20,4 milioni di fondi europei spesi per la realizzazione di opere PNRR finalizzate alla riduzione delle perdite idriche e alla smartizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza, il più grande progetto della storia ventennale dell’azienda brianzola. L’ammodernamento e la manutenzione delle fognature assorbirà 25,66 milioni mentre, per il sistema e gli impianti di depurazione, è stata calcolata una somma di 7,21 milioni.

BrianzAcque: approvato all’unanimità il budget 2024, «connotato da grandi progetti»

«È un budget connotato da grandi progetti che rispondono alle principali necessità del sistema idrico sul territorio – ha commentato il presidente e AD, Enrico Boerci – Investimenti e opere che, a cominciare da quelle finanziate dal PNRR , hanno per lo più uno stesso comune denominatore: il contrasto al cambiamento climatico».

BrianzAcque: approvato all’unanimità il budget 2024, l’investimento per ogni abitante e l’Edbitda

Per ogni abitante dei 55 comuni di Monza e Brianza, l’investimento preventivato è di 82 euro, importo superiore alla media europea di 78 euro. Una cifra ancor più considerevole se si tiene conto che le tariffe applicate da BrianzAcque arriveranno nel corso dell’anno a sfiorare 1, 5 euro al metro cubo contro la media nazionale di 2,10 e quella europea di 3,5 euro. L’utility dell’acqua brianzola prosegue il suo percorso di crescita anche assumendo e formando personale che, nel 2024, passerà dalle attuali 340 a 359 unità. L’Edbitda atteso per l’esercizio sui dodici mesi è di 32,5 milioni, in linea con l’esercizio 2023, attualmente in fase di chiusura.