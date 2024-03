Monza: il clima che cambia, dal globale al locale

“Cambiamenti climatici: dal globale al locale“. Il clima è il filo conduttore di “Ripensiamoci”, il nuovo ciclo di incontri proposto dall’associazione Novaluna presso lo spazio cinema Anteo di Monza. Si inizia giovedì 7 marzo alle 21.15 con una serata dedicata ai giovani e al clima del futuro. Intervengono Emma Alberti, studentessa del Frisi, Arianna Bettin, assessora alla cultura, Parco , Villa reale e università. Con l’occasione sarà proiettato in prima visione a Monza il film “A riveder le stelle”, docufilm ecologico sperimentale sul futuro dell’umanità, con Maya Sansa, Franco Berrino, Giuseppe Cederna (ingresso libero con donazione).

Monza: il clima che cambia, territorio e acqua

Il 21 marzo ci si sposta in sala Maddalena con “Monza Clima dal globale al locale: cosa sta accadendo“. Si parlerà delle cause e degli scenari nel mondo e nel nostro territorio con Maurizio Maugeri, professore di fisica dell’atmosfera dell’Università degli Studi di Milano; Lorenzo Baio vice presidente e referente settore acque Legambiente Lombardia. Modera l’agronomo Giorgio Buizza.

Mercoledì 3 aprile sempre in sala Maddalena alle 20.30 Riccardo Scotti, geologo e glaciologo , responsabile scientifico del Servizio glaciologico lombardo racconta il caso del ghiacciaio Fellaria in Valmalenco, insieme a Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque. Si parla del ciclo dell’acqua dal ghiacciaio al rubinetto di casa. Modera Umberto Isman di Novaluna.

Monza: il clima che cambia, che cosa fare

Si chiude il ciclo giovedì 18 aprile alle 20.30 con una serata su “Comunità locale e clima, cosa possiamo fare?”. Proposte concrete di stili di vita salva pianeta con Sergio Civati, vice presidente di Novaluna , Gloria Gelmi, permacultrice e autrice del libro “Il clima cambia…anch’io!” , Giada Turato, assessora all’Ambiente di Monza. Modera Luca Baglivo, biologo e direttore del Creda Onlus.