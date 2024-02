“Walk to the future”, la sfida di BrianzAcque: fino al rubinetto con la tecnologia

L’acqua. Una risorsa sempre più scarsa a fronte di un fabbisogno in costante aumento. Per i gestori dei servizi idrici si tratta di una sfida epocale alla quale sono chiamati a rispondere attraverso le innovazioni tecnologiche e persino con l’intelligenza artificiale. Argomenti che hanno tenuto banco martedì mattina a Lariofiere di Erba al “ClimaTech Summit”, la prima tappa del tour “WAlk To The Future”, un innovativo ciclo di conferenze itineranti ideato da Water Alliance – Acque di Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia.

“Walk to the future”, BrianzAcque protagonista all’evento di Water Alliance – Acque di Lombardia

L’evento inaugurale è stato co-organizzato da quattro delle tredici aziende “retiste” che fanno parte del network dei gestori del Servizio Idrico Integrato nella regione: BrianzAcque (Monza e Brianza), Como Acqua (Como), Lario Reti Holding (Lecco) e Secam (Sondrio). BrianzAcque, come ha sottolineato il presidente e AD Enrico Boerci, è stata uno dei fondatori di Water Alliance nel 2015 alla Villa Reale di Monza. “A quell’epoca eravamo sette aziende per 5 milioni di cittadini lombardi, ora siamo tredici in rappresentanza di 9 milioni”. Nel corso degli anni la rete di aziende è cresciuta molto ponendosi come un soggetto autorevole e sinergico nel rappresentare le istanze del settore idrico. Un modello che può essere replicato in altri settori, come si è augurato Silverio Clerici, Presidente di ATO Monza e Brianza, proponendo di estendere questa forma di rete anche alle stesse ATO e ai comuni, così da potenziare ulteriormente la catena del valore.

“Walk to the future”, Boerci (BrianzAcque): “La rigenerazione del territorio per noi è una missione”

Nel corso dei lavori, che hanno visto la presenza, tra gli altri di Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, e di Mauro Guerra, Presidente di Anci Lombardia, i rappresentanti dei servizi di gestione idrica si sono confrontati su presente e futuro, stimolati dagli spunti del moderatore Emanuele Bompan, direttore responsabile della testata specializzata “Materia Rinnovabile”. “Per la nostra azienda come per tutte le aziende di eccellenza della rete di Water Alliance- ha sottolineato Boerci– la rigenerazione del territorio è una missione che si sposa ogni giorno con la qualità del servizio idrico e con la difesa degli effetti dei cambiamenti climatici. Le infrastrutture green come i parchi dell’acqua, i sistemi di drenaggio urbano sostenibile e le Water Plaza sono un impegno che ci porta nel futuro e che già si tocca con mano nel presente sia per mitigare i danni di piogge e siccità, sia per realizzare soluzioni vantaggiose per noi gestori e per le comunità.”

“Walk to the future”, lo strumento della predittività di BrianzAcque

E, a proposito di Water Plaza, BrianzAcque ha intenzione di intervenire con soluzioni ad hoc anche a Monza. “Anche la predittività ormai, proprio in un contesto in cui si pensa di dover gestire le emergenze, non è più una parola da fantascienza, ma un impegno al centro della nostra azione quotidiana: che sia la predittività che otteniamo dai progetti messi in campo con l’Intelligenza Artificiale o nella gestione amministrativa o che sia quella applicata alle nostre reti idriche o ancora quella degli smart meter, già parte del nostro presente.” Boerci ha ricordato anche l’importanza di saper adeguarsi alle circostanze. “Adeguamento significa adattarsi non solo ai fenomeni naturali, ma anche alle nuove norme con investimenti e soluzioni ad hoc. Penso ad esempio ai depuratori. Noi ne gestiamo due tra i quali quello di Monza prossimo al centro abitato. E poi ci sono le perdite idriche in un territorio a macchia di leopardo che va dall’8% di Desio al 14% di Monza. Anche in questo caso interverremo grazie anche ai fondi del Pnrr”.