Concorezzo: tanta acqua usata per spegnere il maxi rogo, BrianzAcque risolve disservizio idrico

Tecnici di BrianzAcque sono stati impegnati sabato 17 febbraio nella zona di via Oreno, a Concorezzo, per risolvere delle criticità nella distribuzione dell’acqua. Una conseguenza, hanno spiegato dalla società, dell’utilizzo, tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio, di ingenti quantitativi d’acqua, da parte dei vigili del fuoco, per spegnere il vasto incendio che ha interessato quattro capannoni capannoni della zona industriale della città, in via 1 Maggio.

Il vasto incendio nella zona industriale di Concorezzo

Concorezzo, tecnici di BrianzAcque impegnati per disservizio idrico in via Oreno

L’abbondanza dei prelievi per domare le fiamme: “hanno determinato lo svuotamento del serbatoio pensile presente sulla torre dell’acquedotto con la conseguente entrata in rete di quantitativi d’aria che hanno originato i disservizi”.