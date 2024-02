Maxi incendio di Concorezzo, serviranno ancora molte ore per spegnere definitivamente i focolai

Saranno necessarie ancora molte ore per spegnere definitivamente gli ultimi focolai del vasto incendio che dalla mezzanotte di venerdì 16 febbraio ha interessato quattro capannoni, di un complesso di cinque, nella zona industriale di via I° Maggio, a Concorezzo.

Maxi incendio di Concorezzo, vigili del fuoco ancora impegnati in via 1° Maggio

Dopo il maxi dispiegamento di forze delle notte e della mattinata, con oltre sessanta uomini impiegati, la situazione è “sotto controllo”, dicono dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, e squadre sono ancora sul posto per le operazioni di “minuto spegnimento” che potrebbero richiedere ancora tutta la serata e poi la notte e la giornata di sabato 17 finché tutto sarà perfettamente in sicurezza.

L’incendio, le cui cause sono ancora al vaglio, non ha provocato feriti. Tecnici Arpa in mattinata hanno effettuato delle verifiche dell’aria attorno al luogo interessato dal rogo e dal Comune hanno comunicato che non sarebbero state ravvisate situazioni di emergenza.