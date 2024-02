Incendio di Concorezzo, il Comune: “Arpa non ha rilevato situazioni di emergenza”

Mentre le operazioni di spegnimento delle fiamme del maxi incendio che nella notte di venerdì 16 febbraio ha interessato alcuni capannoni della zona industriale di Concorezzo sono ancora in corso “e dureranno tutto il giorno e probabilmente parte della prossima nottata” dicono dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, sono nel frattempo terminati i rilievi sul posto da parte dei tecnici ARPA (Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente). Il Comune comunica che: “Non sono state rilevate situazioni di emergenza”.

Incendio di Concorezzo: l’invito è comunque di tenere chiuse le finestre nell’arco di 500 metri

Tuttavia, in via precauzionale, il consiglio è di tenere chiuse le finestre chiuse “nell’arco di 500 metri dalla zona dell’incendio di via Primo Maggio”. “ARPA – dice ancora il Comune – ha inoltre installato un campionatore ad alto volume nei pressi della scuola di via Ozanam che sarà attivo per un monitoraggio costante nelle prossime 24 ore”.

I vigili del fuoco hanno nel frattempo diffuso altri due video delle operazioni di spegnimento del rogo, anche mostrando, attraverso una termocamera, il livello di calore raggiunto dai tetti dei capannoni interessati (foto sopra).