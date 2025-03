Monza: il ritorno dell’acqua per pulire le strade e la sperimentazione in arrivo

Gli operatori dell’Impresa Sangalli hanno ricominciato a spazzare le strade e i marciapiedi di Monza con le lance ad acqua: lo ha spiegato in consiglio comunale l’assessora all’Igiene ambientale Viviana Guidetti rispondendo a una domanda del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni.

Monza: il ritorno dell’acqua per pulire le strade, sperimentazione per pulire la pavimentazione e vuorare i cestini

«In inverno – ha affermato – vengono sostituite dai soffiatori in quanto l’acqua rischierebbe di gelare». «Entro aprile – ha aggiunto – dovremmo sperimentare una nuova soluzione per i marciapiedi» che consenta sia di ripulire la pavimentazione da rifuti, foglie e polvere sia di svuotare i cestini spesso stracolmi in quanto da molti usati come fossero pattumiere di casa.