Monza: le Pulizie di primavera compiono 10 anni, la novità degli “ecotour”

Le Pulizie di primavera festeggeranno il decimo anniversario con dieci ecotour, uno in ogni quartiere: sabato 12 aprile tornerà con alcune novità l’iniziativa che ogni anno richiama alcune migliaia di persone di tutte le età per raccogliere rifiuti, piantare fiori e sistemare piccole aree. I micro cantieri diffusi saranno sostituiti da dieci percorsi che si snoderanno dai centri civici lungo i quali si svolgeranno le diverse attività: «Quest’anno intendiamo dare una visione corale alle Pulizie di primavera – spiega l’assessora alla Partecipazione, Andreina Fumagalli – organizzeremo dieci passeggiate che toccheranno i luoghi più importanti di ogni quartiere. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere la storia dei rioni: sarà un’occasione importante soprattutto per chi abita a Monza da poco».

«Ci auguriamo che l’appuntamento sia l’occasione per costruire nuove relazioni – aggiunge l’assessora – e che sia vissuto come una festa: per questo, al ritorno ai centri civici, potrebbero essere proposti alcuni momenti di aggregazione».

Monza: le Pulizie di primavera compiono 10 anni, le associazioni aderenti e la Paper Week

Oltre agli ecotour il programma comprenderà le attività organizzate nelle scuole per abbellire i cortili e i locali dei singoli plessi. Alla giornata aderiranno come partner del Comune le associazioni Legambiente, Retake, Corro col Guanto e Plastic Free.

Comieco, nell’ambito della Paper Week, organizzerà momenti dedicati al riciclo della carta e del cartone, anche in collaborazione con le scuole, mentre Green Strategy Group proporrà un progetto di educazione ambientale in cui mostrerà come trasformare materiali di scarto in oggetti creativi, curiosi e utili.

Monza: le Pulizie di primavera compiono 10 anni, come iscriversi

Il materiale necessario sarà fornito dal Comune: le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 7 aprile sul sito dedicato. Per informazioni scrivere a puliziadiprimavera@comune.monza.it.