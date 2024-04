Monza, Pulizie di Primavera 2024: 130 cantieri e 4mila volontari, iscrizioni fino al 14 aprile

Sono oltre 4.000 i volontari di tutte le età che sabato 20 aprile, dalle 9 alle 13 a Monza, raccoglieranno cartacce e mozziconi nelle aree verdi e lungo ciclabili, pianteranno 3.000 tra fiori, cespugli e piante, renderanno più accoglienti le scuole nel corso delle Pulizie di primavera organizzate dal Comune. Il loro numero potrebbe crescere ulteriormente dato che fino a domenica 14 è possibile iscriversi sul sito dell’ente: ciascuno può scegliere in quale dei 130 cantieri impegnarsi per «sentirsi parte attiva della città» come ha affermato giovedì il sindaco Paolo Pilotto nel presentare l’iniziativa giunta alla nona edizione.

Monza, Pulizie di Primavera 2024: le novità

Tra le novità del 2024, ha dichiarato l’assessora alla partecipazione Andreina Fumagalli, spicca l’adesione massiccia delle società sportive e di realtà del mondo giovanile tra cui gli Scout e la Consulta provinciale degli studenti. Accanto a svariate centinaia di alunni, dai pù piccoli ai più grandi, ai genitori, agli insegnanti e ai sottoscrittori dei patti di collaborazione faranno la loro parte i dipendenti comunali e i dirigenti che verniceranno la cancellata della elementare Don Milani di via Monte Bisbino.

Nelle scuole saranno allestiti 73 cantieri: altri 57, sparsi in tutti i quartieri, sono segnalati dai cartelli con il “gocciolone” che da alcune settimane invitano i passanti ad aderire. Durante la giornata saranno realizzati tre murales nell’area verde in corrispondenza del sottopasso Rota-Grassi, nel sottopasso di via Bergamo e all’istituto Enzo Ferrari di via Monte Grappa.

Monza, Pulizie di Primavera 2024: il contest fotografico

«La manifestazione – ha spiegato Pilotto – è un’occasione per stare insieme, per condividere l’idea che il pubblico appartiene a noi. Le Pulizie di primavera sono dedicate a chi rinuncia ai se, ai ma e al ci vorrebbe ben altro perché chi aspetta la perfezione dagli altri senza mettere a disposizione un po’ del suo tempo e delle sue forze garantisce solo l’immobilismo della città».

«Di edizione in edizione – ha commentato la Fumagalli – riusciamo ad alzare l’asticella degli obiettivi e delle adesioni».

I volontari, ha ricordato, potranno condividere le loro attività partecipando al contest fotografico #PuliziediPrimavera24: gli scatti più originali saranno pubblicati sul sito dell’ente e sui social istituzionali.

L’iniziativa sarà supportata da otto sponsor che forniranno materiale o cureranno alcuni cantieri: Brianzacque che installerà un erogatore di acqua in piazza Roma, Farmacom, Assicurazioni Generali, McDonald, Roche che eliminerà l’edera dall’ingresso al Parco di Villasanta, Sodexo, DoctorWall che pulirà le colonne in marmo sotto i portici del teatro Manzoni mentre il sottopasso di via Bergamo sarà ridipinto da Milesi srl il cui titolare Simone Milesi ha invitato gli umarell a unirsi a quanti si metteranno all’opera.