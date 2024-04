Pulizie di primavera a Monza: 4.700 volontari al lavoro, ecco le immagini

L’amministrazione comunale di Monza alla fine ha contato 4.700 volontari al lavoro per tutta la mattina di sabato, 20 aprile, nei 130 “cantieri” organizzati per l’edizione 2024 delle Pulizie di primavera: in sintesi, un nuovo successo per la giornata di volontariato civico che da anni viene organizzata da piazza Trento e Trieste.

“Oggi ho incontrato molti adulti, ma anche tantissimi bambini e giovani che hanno scelto di dedicare alla città una parte del proprio tempo libero – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto -. L’impegno autentico e il valore educativo di questa scelta hanno un significato profondo e sono la risposta più seria al bisogno di riscoprire che le ‘cose pubbliche’ appartengono anche a ciascuno. Proprio per questo ognuno di noi può decidere di curarle, accudirle, rispettarle”.

Pulizie di primavera a Monza: piantumazioni, rifiuti e murales

Oltre alle pulizie anche attività di giardinaggio e piantumazione, per le quali l’ufficio giardini de municipio ha fornito in totale 300 sacchi di terriccio, 3.000 piante stagionali fiorite, 2000 piante aromatiche, 30kg di semi per prato per abbellire aiuole, orti scolastici e giardini pubblici. E poi le scuole, che corrispondevano a oltre la metà dei “cantieri” organizzati per la giornata: 73 interventi negli edifici con piantumazioni, imbiancature, smaltimento di rifiuti e anche dieci murales.

Al lavoro anche sulle piste ciclabili sul Villoresi, invia Bergamo, via Ghilini, poi nei giardini alla stazione, al Nei in via Visconti e in via Poliziano, ai Boschetti reali. Ma la lista è lunga. Alla fine il bilancio è di 5 chili di mozziconi di sigaretta, 100 chili di plastica, 900 di rami e potature, 590 di vetro, 200 di carta e cartone, 1.990 di indifferenziata.

Gli sponsor ufficiali della manifestazione sono stati otto: BrianzaAcque; FarmaCoM; Assicurazioni Generali – Largo XXV settembre Monza; MCDonald di Monza; Milesi Srl; Roche Italia; Sodexo; DoctorWall.