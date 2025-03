Monza: arrivano gli ausiliari dei rifiuti (e multano)

I monzesi da anni conoscono gli ausiliari della sosta e a breve impareranno a familiarizzare con quelli ambientali: saranno quattro dipendenti dell’Impresa Sangalli che precederanno i mezzi per lo spazzamento delle strade e multeranno i veicoli parcheggiati ai bordi delle carreggiate negli orari in cui è in vigore il divieto, come segnalato sui cartelli. Gli operatori, dopo aver seguito un corso di due giornate tenuto dalla polizia locale di Monza e aver superato un apposito esame sul procedimento sanzionatorio e sulla disciplina della sosta, otterranno la qualifica di ispettori ambientali che consentirà loro di compilare le contravvenzioni.

Monza: arrivano gli ausiliari dei rifiuti, prima i divieti di sosta

«Siamo in attesa di concludere le pratiche e nei prossimi giorni incontreremo i sindacati in quanto i dipendenti della ditta cambieranno la loro mansione – spiega l’assessora all’Igiene ambientale Viviana Guidetti – non appena gli ausiliari saranno pronti comunicheremo ai cittadini l’avvio della loro attività». L’obiettivo della giunta Pilotto è quello di ridurre il più possibile negli orari dello spazzamento il numero delle auto in sosta vietata che impediscono agli operatori di pulire in modo adeguato parecchi punti di Monza: «Ogni giorno – commenta l’assessora – i mezzi sono costretti a effettuare numerose gimkane tra i veicoli» senza riuscire a fornire un buon servizio.

In un secondo momento gli ausiliari ambientali potrebbero ampliare la loro attività e verificare anche la corretta esposizione dei sacchi della spazzatura e il rispetto degli orari, multare chi sgarra e attivarsi per contrastare l’abbandono dei rifiuti come già stanno facendo per conto del Comune le guardie ecologiche volontarie. A breve chi lascia i sacchi nei luoghi non destinati alla raccolta o li butta nelle aree verdi periferiche avrà maggiori possibilità di essere individuato: nei punti più a rischio, afferma la Guidetti, saranno installate dieci nuove fototrappole che saranno spostate periodicamente.

Monza: arrivano gli ausiliari dei rifiuti e gli altri interventi

Le misure rientrano tra quelle che piazza Trento e Trieste metterà in campo per cercare di migliorare la pulizia della città e la raccolta dei rifiuti che, dall’entrata in vigore dell’ultimo appalto segnato dal debutto dei sacchi rossi, mostrano parecchie criticità. L’amministrazione sembra, tra l’altro, orientata a reintrodurre i cassoni per la frazione indifferenziata, scomparsi dalle strade di Monza da una ventina di anni, partendo a livello sperimentale da alcuni caseggiati popolari.

Tra qualche settimana, intanto, dovrebbero essere installati anche alla piattaforma ecologica di viale delle Industrie i cassoni verdi della società Humana per la raccolta di abiti usati in buono stato, biancheria, tessuti da riciclare, scarpe e accessori che nel resto della città hanno consentito di recuperare quasi sette tonnellate di fibre nel giro di una decina di giorni.