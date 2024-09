Monza: il cane Boss trova droga alla stazione e davanti a scuola, bossoli esplosi al Nei

Droga e bossoli esplosi: è il bilancio dei controlli del nucleo Nost della polizia locale di Monza tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Davanti alla scuole Puecher, il cane Boss ha annusato un minorenne controllato insieme ad altri tre amici: trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente è stato segnalato alla Prefettura e poi riaffidato a uno dei genitori.

Monza: il cane Boss trova droga alla stazione, scoperto anche un nascondiglio

Nei giardini antistanti la stazione Boss ha invece segnalato tre piccoli pezzi di hashish in punti differenti dell’area e individuato un nascondiglio con altrio hashish, pesato in circa 24 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro per la segnalazione all’autorità giudiziaria a carico d’ignoti.

Nost Monza Bossoli

Monza: bossoli a salve esplosi al Nei, potrebbe essere stati sparati venerdì sera

Sabato mattina durante un controllo ai giardini nell’area del Nei in via Enrico da Monza sono stati ritrovati in terra quattro bossoli esplosi di cartuccia da 9 millimetri a salve. Da una prima indagine, sentiti i residenti e chi lavora nei paraggi, sembra che possano essere stati sparati nella serata di venerdì intorno alle 22. Ignoti gli autori.