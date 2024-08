Meda: trovato con droga in un controllo, segnalato dai carabinieri

Un uomo segnalato per detenzione di droga e altre identificate nel bilancio dei controlli dei carabinieri della Comando provinciale di Milano nei giorni scorsi. In un servizio di controllo nei territori di Senago, Solaro, Rho e Bollate è stato segnalato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente un 36enne ucraino, residente a Meda, trovato in possesso di oltre 2 grammi di marijuana e di 1 grammo di hashish.

Meda: controllo dei carabinieri in campo nomadi di Senago

Eseguito inoltre un controllo in un campo nomadi di Senago durante il quale sono state identificate 42 persone.