Barlassina: ha 330 panetti di hashish in auto, altri 1.240 a casa, arrestato

Un blocco stradale, un normale controllo, qualcosa di strano nel comportamento della persona fermata a bordo della sua macchina definita di piccola cilindrata. Ci hanno visto giusto i carabinieri del radiomobile di Seregno che, il 21 agosto, hanno deciso di approfondire i controlli sull’uomo alla guida dell’auto, un 49enne di origine marocchina, regolare sul territorio italiano.

Barlassina: i panetti da un etto in auto, i restati a casa a Lentate

La richiesta di documenti nel comune di Barlassina, una piccola verifica, i precedenti per reati in materia di stupefacenti: quanto è bastato ai militari per dare un’altra occhiata. E infatti nel bagagliaio c’era un sacco di juta con all’interno addirittura 330 panetti di hashish – 33 chili in tutto. Da lì la decisione di andare a fare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, a Lentate sul Seveso, dove in un sottoscala c’erano altre sorprese: altri sei sacchi analoghi, con quantità variabile di hashish fra i 9 e i 33 chili di stupefacente. In tutto, al termine delle operazioni, i carabinieri hanno registrato e sequestrato 1.571 panetti di droga di un etto ciascuno.

Barlassina: il bottino di hashish vale 800mila euro

Stando a quanto riferito, sulla “piazza brianzola” dello spaccio, il mercato più probabile, avrebbero fruttato circa 800mila euro di incasso. Per il 49enne è scattato l’arresto ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria della procura di Monza, ristretto nella casa circondariale di via Sanquirico. L’accisa è di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con arresto in flagranza di reato.